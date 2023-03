Teatro Teleco é intimado por Juizado da Infância e Juventude

OSÓRIO – Os proprietários do Teatro Teleco; o qual está instalado na Avenida Ildefonso Simões Lopes, na praça próximo ao antigo galpão do CTG Herança Charrua; foram surpreendidos com uma denúncia, após a apresentação de uma de suas peças. Incomodado com o teor do humor, um pai filmou e encaminhou vídeos ao Juizado da Infância e Juventude da cidade, que apresentou a denúncia ao Ministério Público (MP).

De acordo com a Juíza da Infância e Juventude, Conceição Aparecida Sampaio, a apresentação possui conotação sexual, sendo imprópria para crianças. Com isso, o teatro acabou sendo intimado e precisou alterar a classificação indicativa da apresentação. Segundo um dos proprietários, Cauã Machado, essa é a primeira vez isso acontece desde que o Tetro Teleco começou a se apresentar, em meados dos anos 1970. Ele explicou que as peças do Teatro não se repetem e que, por tanto, a apresentação não ocorreria mais. Cauã ainda afirmou que a denúncia irá servir para que eles fiquem “mais atentos” com as próximas apresentações. Após a mudança de classificação da apresentação, foi feito o arquivamento da denúncia pelo MP. Lembrando que o Teatro Teleco seguirá na cidade, com apresentações de quarta a domingo, sempre a partir das 20h e 30min.