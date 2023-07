TEAcolhe Osório completa 1 ano

Na quinta-feira (6), o Centro Regional de Referência (CRR) em Autismo de Osório completou um ano de atendimento. Implantado por meio do TEAcolhe, programa do governo do Estado de acolhimento a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o CRR oferece retaguarda assistencial e suporte técnico-pedagógico às equipes locais, nas áreas de assistência social, educação e saúde, a partir da metodologia do matriciamento (fortalecer a rede).

Localizado junto à Apae da cidade, o CRR representa um marco significativo no atendimento e na promoção da interlocução dos 11 municípios que fazem parte da Região dos Bons Ventos, os quais são atendidos pelo Centro. São eles: Capivari do Sul, Caraá, Balneário Pinhal, Cidreira, Imbé, Mostardas, Osório, Palmares do Sul, Santo Antônio da Patrulha, Tavares e Tramandaí.

A criação do Centro reflete uma preocupação crescente com a inclusão e o bem-estar das pessoas com autismo. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, que impacta o desenvolvimento da interação social e dos interesses restritos e padrões repetitivos, com diferentes níveis de apoio, o que sugerem intervenções e ações que respondam as necessidades de cada indivíduo. Compreender e atender às necessidades desses indivíduos requer uma abordagem multidisciplinar, que envolve profissionais da saúde, educação e assistência social.

Em pouco tempo, o Centro Regional de Referência em Autismo de Osório tem desempenhado um papel fundamental nesse sentido, ao oferecer um espaço especializado para o atendimento e suporte a pessoas com autismo e suas famílias, bem como atuando na qualificação da formação dos profissionais dos municípios, criando uma rede de apoio que se qualifique para o acolhimento dos sujeitos autistas e suas famílias.

No que diz respeito ao atendimento, o Centro oferece uma variedade de serviços, como avaliação diagnóstica, intervenção terapêutica e acompanhamento psicológico. Essas intervenções são essenciais para auxiliar no desenvolvimento das habilidades sociais, de comunicação e comportamentais dos indivíduos com autismo. Além disso, o centro também promove a capacitação de profissionais da área, por meio de cursos e workshops, visando a disseminação de conhecimentos atualizados e práticas eficazes no atendimento ao autismo.

A educação é outro aspecto fundamental abordado pelo Centro Regional de Referência em Autismo de Osório. A equipe multidisciplinar trabalha em parceria com as escolas da região, oferecendo suporte e orientação aos educadores, a fim de promover a inclusão de alunos com autismo nas salas de aula regulares. Essa colaboração é essencial para garantir que esses estudantes recebam o apoio necessário para se desenvolverem acadêmica e socialmente, permitindo que alcancem seu potencial máximo.

O Centro Regional de Referência em Autismo de Osório, tem se organizado para ser ponte no atendimento dos sujeitos em seus municípios de origem, procurando facilitar os acessos e permanências na educação e nos atendimentos clínicos necessários.

DADOS – Durante este um ano de funcionamento o Centro Regional de Referência TEAcolhe Osório conseguiu fazer formação e disseminar informações sobre autismo para 360 pessoas, distribuídos nos 11 munícipios de referência do CRR. Neste período foi realizado o acolhimento de 40 usuários com TEA. Destes, cinco pacientes nível 3 de suporte, seguem em atendimento semanal com a psicopedagoga e acompanhamento familiar com a assistente social. Você pode entrar em contato com o TEAcolhe Osório pelo telefone: (51) 98149-1926, e-mail: programateacolhe@gmail.com ou no Instagram: @teacolheosoriors.

A seguir você pode ver algumas das atividades realizadas pelas integrantes do Centro Regional de Referência (CRR) em Autismo de Osório durante o primeiro ano de atendimento do Centro.

Inauguração oficial do Centro Regional de Referência em TEA.

Apresentação e Matriciamento em Balneário Pinhal para Educação, Saúde e Assistência Social.

Mapeamento e Matriciamento no Caraá com a Equipe de Educação do município.

Apresentação e Roda de Conversa com os Pais do município de Balneário Pinhal.

Apresentação e Matriciamento para os municípios de Capivari do Sul, Palmares do Sul e Cidreira.

Apresentação e Matriciamento no Município de Santo Antônio da Patrulha para os representantes da Educação, Saúde, Associação de Pais Autistas e APAE de Santo Antônio da Patrulha.

Apresentação e Matriciamento com os municípios de Imbé e Tramandaí com a áreas de Educação e Saúde.

11/10/2022 – A Equipe participou do Primeiro Encontro Estadual do Programa Teacolhe.

Formação em Psicomotricidade e desenvolvimento motor.

Formação na área da Educação no Município de Cidreira.

Chimarrão no Largo, evento alusivo à conscientização do Autismo realizado em parceria com a Prefeitura de Osório e o CAISE.

Ato de anúncio de novos Centros de Atendimento em Saúde do Programa Teacolhe.

Realização de formação com profissionais da Educação do Município de Capivari do Sul.

Reunião com a 18º CRE.

Teamostra.

Formação no município do Caraá com os profissionais das áreas de Saúde, Educação e Assistência Social.

Roda de Conversa com os Pais no município de Capivari do Sul.

Formação no município do Mostardas com os profissionais das áreas de Saúde, Educação e Assistência Social.

Roda de Conversa com os Pais no Município de Cidreira.

Curso de atualização em rastreio, diagnóstico e matriciamento em Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Formação para o Município de Palmares do Sul.