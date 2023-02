Tartarugas são encontradas mortas em lagoas

OSÓRIO – Ao menos três tartarugas foram encontradas mortas em uma rede de pesca na Lagoa do Peixoto. Além disso, outra tartaruga, foi resgatada viva e devolvida para água. O caso aconteceu no domingo (5). Turistas que registraram o fato, acionaram a Patrulha Ambiental (Patram) da Brigada Militar (BM).

Segundo a Patram, a rede encontrada é de malha 5 (única autorizada para pesca no local) e, visto que já passou o período da Piracema, não havia irregularidades. O proprietário do material não foi encontrado e o objeto foi recolhido. Vale ressaltar que o uso de rede para pescar só é permitido para pescadores que possuem carteira profissional de pescador. Caso não tenha a carteira, não é permitido fazer uso de rede.

MAIS MORTES

Na segunda-feira (6), novas tartarugas foram encontradas mortas, dessa vez na Lagoa dos Barros. Além disso, também foram registrados alguns peixes mortos. É válido destacar que alguns animais apresentavam uma coloração e manchas possivelmente causados por fungos.

Em contato com um especialista, ele afirmou que muitas podem ser as causas das mortes, visto que as lagoas recebem a prática de esportes, que pode ferir os animais. Porém, o surgimento de peixes mortos no local aumenta outras possibilidades como a dragagem da água, descarte de redes predatórias e irregulares.

Já em relação ao surgimento de fungos nos locais, o biólogo comentou que seria necessário capturar um dos animais ainda vivos, pois depois da morte e por ficarem boiando a deriva é comum criar alguns fungos. “Não sei a quantidade que foi vista, mas se fosse algum impacto ambiental por alguma toxina ou poluição teríamos mais outras espécies”, afirmou o profissional, que irá solicitar o monitoramento de ambas as lagoas.