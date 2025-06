Suspensão do Rotativo deve ser estendida até julho

OSÓRIO – No início da próxima semana,se encerra o prazo de 120 dias de suspensão do Estacionamento Rotativo. Neste período, o Executivo osoriense realizou uma análise sobre o atual contrato da empresa responsável pelo serviço na cidade, a Pare Fácil, sendo apontadas algumas possíveis alterações.

Levando em conta o resultado da pesquisa realizada pela prefeitura, onde mais de 77% das pessoas que responderam o questionário se colocaram a favor do Rotativo, desde que houvesse mudanças, a Administração notificou a Pare Fácil para que a suspensão do serviço se estenda por mais 30 dias, ou seja, valendo até 1º de julho. Encerrada no dia 23 de maio, a Consulta Pública contou com a participação de 1.416 pessoas.

Conforme o Executivo, a prorrogação, caso ocorra, seria para que a empresa se adequasse a um novo modelo de sistema: “Teremos uma reunião com os representantes da Pare Fácil para a apresentação dos dados coletados na nossa consulta pública online que demonstrou um desejo da população para que o modelo atual seja revisado. Queremos realizar as mudanças de forma democrática, ouvindo a todos”, declarou o prefeito Romildo Bolzan Júnior.

Prefeito Romildo.

CRÉDITOS: PMO