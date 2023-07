Suspeitos de tentativa de homicídio são mortos em tiroteio com a Brigada

A Brigada Militar (BM) foi acionada no final da noite de terça-feira (27), para atender uma tentativa de homicídio registrada do bairro São Jorge, em Torres. Segundo a BM, um homem teria sido baleado em sua residência por indivíduos em uma moto. De acordo com a Brigada, a mãe do baleado, de 69 anos, estava na casa no momento do ocorrido, mas acabou não se ferindo. Já a vítima, de 40 anos de idade, foi socorrida e levada para o Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, em Torres, onde segue internado. Vale ressaltar que o estado de saúde dela não foi divulgado.

Após buscas na região, os Policiais Militares (PMs) conseguiram localizar os suspeitos na ERS-389 (Estrada do Mar), próximo à Praia de Itapema, também em Torres. Durante a abordagem, os agentes relataram que o caroneiro da moto atirou contra eles e os PMs acabaram revidando, acertando os dois. Felizmente, nenhum brigadianos ficou ferido.

Com a dupla foi apreendida uma pistola, uma espingarda, munições, carregadores e dois celulares. Os homens foram levados ao Hospital, mas não resistiram aos ferimentos e acabaram falecendo. Os nomes dos mortos não foram divulgados. Os materiais apreendidos foram levados à Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrada ocorrência.