Suspeitos de envolvimento em tentativa de homicídio são presos

A Polícia Civil (PC) prendeu na noite de terça-feira (21), um casal suspeito de ter envolvimento em uma dupla tentativa de homicídio. O crime ocorreu no último dia 08/03, na Avenida Fernandes Bastos, no Centro de Tramandaí. Na ocasião, dois homens, de 22 e 24 anos de idade, respectivamente, acabaram sendo baleados, em lanchonetes localizadas próximas a Praça da Tainha. Vale ressaltar que, a dupla, a qual possui diversos antecedentes criminais, segue se recuperando dos ferimentos.

Segundo o delegado Alexandre Souza, após investigações, a Polícia chegou ao nome do casal, sendo efetuadas as prisões, na região central de Tramandaí. No momento da ação, os policiais apreenderam com o homem e a mulher (ambos de 33 anos) porções de crack e cocaína, além de uma balança de precisão e, portanto, ambos também irão responder por tráfico de drogas. Eles foram levados à Delegacia de Polícia (DP) e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão a disposição da Justiça. A Polícia Civil segue investigando o caso.