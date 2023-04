Suspeito de ter extorquido comerciantes é preso

OSÓRIO – Um homem, de 57 anos de idade, foi preso na tarde de sexta-feira (31/03), pela Polícia Civil (PC). Segundo o delegado João Henrique Gomes, o indivíduo é suspeito de ter cometido extorsão contra comerciantes da cidade. Ao menos, 11 vítimas registraram ocorrência da Delegacia de Polícia (DP) do município. Mas, a Polícia acredita que tenham ocorrido mais.

Conforme o delegado, o suspeito estaria “constrangendo as vítimas, mediante ameaças e perseguições, com a finalidade de obtenção de vantagens econômicas indevidas, em troca de proteção, nos moldes de uma suposta milícia urbana”. João Henrique relatou que “as vítimas tinham suas vidas monitoradas e eram perseguidas e ameaçadas pelo suspeito, que inclusive deixava cartas com mensagens ameaçadoras”.

Diante da situação, os policiais iniciaram as investigações e conseguiram localizar o suspeito, realizando o cumprimento do mandado de prisão. Durante a ação, na casa do indivíduo, os policiais aprenderam celulares, artefatos para incêndio, uma quantia em dinheiro, além de diversas pastas contendo levantamentos de pessoas da cidade, inclusive com imagens. O homem foi levado a Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO), onde permanecerá a disposição da Justiça. Lembrando que a Polícia segue com as investigações.