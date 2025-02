Suspeito de incendiar imóveis é preso

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foi acionado na noite de segunda-feira (27), após um incêndio ser registrado em Imbé. Imediatamente, os agentes foram até o local, que fica no balneário Albatroz, às margens da ERS-786 (Interpraias). Após quase três horas, os bombeiros conseguiram controlar as chamas, sendo utilizados cerca de 10 mil litros de água.

Segundo o CBM, o fogo atingiu dois dos três imóveis que ficavam em um mesmo terreno. Ambos eram de madeira e ficaram completamente destruídos. Entre eles, está um estabelecimento comercial, o qual vendia lenha. Felizmente, ninguém ficou ferido. Vale ressaltar que a causa do incêndio não foi identificada.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí e a Polícia Civil (PC) já deu início as investigações. Durante a madrugada de terça (28), a Brigada Militar (BM) prendeu um suspeito de ter colocado fogo nas casas. O homem seria morador de uma das residências e teria colocado fogo de maneira proposital após discutir com a mãe e o padrasto, que moram no mesmo endereço, devido a cobrança de uma conta de luz.

Conforme a PC, o sujeito teria saído do local, ameaçando colocar fogo na moradia, algo que já havia acontecido outras vezes. Agora, o indivíduo seguirá preso preventivamente enquanto a Polícia seguir com as investigações.

CRÉDITOS: PC