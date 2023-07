Suspeito de envolvimento em homicídios no Litoral é preso no Vale dos Sinos

A Polícia Civil (PC) prendeu na segunda-feira (10), um homem de 45 anos de idade suspeito de estar envolvido em uma série de homicídios realizados do Estado. O homem, que havia sido preso na semana passada, em Novo Hamburgo, acabou fugindo do Instituo Penal de Charqueadas região Metropolitana) na última sexta (7), sendo encontrado na casa da namorada no bairro Cruzeiro, na cidade de Gravataí.

De acordo com o delegado da 1ª Delegacia de Polícia de Novo Hamburgo, Tarcísio Kaltbach, após a fuga da prisão, os policiais começaram a monitorar o criminoso, conseguindo localizá-lo. Ao tentar abordá-lo, o indivíduo acabou fugindo em uma caminhonete EcoSport. Conforme Tarcísio, a perseguição seguiu por várias ruas até o homem parar depois que o veículo teve um pneu furado.

Com o fugitivo foi apreendida uma quantia em dinheiro no valor de 5,9 mil reais. O delegado ainda informou que o automóvel estava registrado no nome de uma revendedora de carros que fica no bairro Azenha, em Porto Alegre. O homem, conhecido como ‘Bodão’ foi novamente levado ao sistema prisional, sendo pedida a prisão preventiva do criminoso.

Homem foi preso carregando uma quantia em dinheiro no valor de 5,9 mil reais. – FOTOS: PC

FORAGIDO

Antes de ser preso no último dia 04/07, Bodão estava foragido do regime semiaberto. Ele é suspeito de envolvimento de participar de diversos homicídios ocorridos no Litoral Norte no primeiro semestre deste ano. No dia 13 de janeiro, três subordinados dele foram presos em Novo Hamburgo com armas, munições, drogas, fardas da Brigada Militar, coturnos, coletes balísticos (BM), além de quatro veículos, utilizados para o transporte dos entorpecentes.

A quadrilha utilizava os equipamentos da BM para se passar por Policiais Militares (PMs), utilizando até um giroflex nos carros, para que conseguissem se passar por uma viatura. Segundo Kaltbach, o trio estaria se preparando para executar um grupo rival, na região de Tramandaí. Mesmo com as prisões, dois dias depois, em 15/01, um jovem de 21 anos foi morto com mais de 20 tiros no balneário de Rainha do Mar, em Xangri-lá. Após o ocorrido, o Ministério Público (MP) denunciou Bodão como mandante do crime e ele deverá responder por mais esse homicídio.

O delegado Tarcísio ainda comentou que a facção criminosa do Vale dos Sinos estava travando uma batalha pelo tráfico no Litoral, efetuando violentas mortes sobre integrantes de grupos rivais. Além disso, os criminosos já estavam fornecendo drogas como maconha e cocaína para cidades da região.