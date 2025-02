Suspeito de assassinato é preso

A Polícia Civil (PC) prendeu na noite de terça-feira (11), em Balneário Pinhal, um homem suspeito de ter matado o próprio amigo à tiros. O corpo da vítima, de 53 anos, foi encontrado no início da noite da última quinta (6), com um ferimento na cabeça. O cadáver estava em uma vegetação às margens da ERS-876 (Interpraias), entre as praias de Quintão (Palmares do Sul) e Magistério (Pinhal), próximo ao limite entre os dois municípios.

Moradores de Porto Alegre, os amigos teriam vindo para o Litoral Norte passar uns dias na casa do preso, em Balneário Pinhal. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia (DP) de Pinhal e, desde então, a Polícia deu início as investigações. Com base nas informações dos peritos e nos depoimentos de testemunhas, a PC constatou que o crime não teria sido realizado próximo a Interpraias, com o corpo sendo levado até o local que foi encontrado.

Os policiais conseguiram identificar um imóvel aonde teria ocorrido o crime. A partir daí, o proprietário do imóvel, amigo da vítima, passou a ser considerado o principal suspeito do homicídio. Após análise de câmeras de segurança, a Polícia confirmou o deslocamento do veículo do indivíduo indo em direção ao local onde estava o corpo.

Depois de Perícia na casa e no automóvel do suspeito, foram encontrados resquícios de sangue no pátio da residência e no porta-malas do carro. Com auxílio de cães farejadores, os policiais conseguiram encontrar um revólver enterrado no pátio do imóvel, arma essa que teria sido utilizada no crime. Diante dos fatos, o homem, de 50 anos, acabou sendo preso por posse ilegal de arma de fogo e foi conduzido à Delegacia, onde confessou o crime.

De acordo com a PC, o criminoso relatou que o homicídio teria ocorrido após um desentendimento entre os amigos por causa de um aparelho celular. Porém, o sujeito afirmou ter atirado em legítima defesa. Após a confissão, a Polícia solicitou a Justiça a prisão preventiva por homicídio, sendo o pedido acatado, com o mandado expelido e cumprido na madrugada de quarta-feira (12). Com isso, o criminoso seguirá no sistema prisional até o término das investigações. Vale ressaltar que os nomes do morto e do preso não foram divulgados.

Cães farejadores encontraram revólver utilizado no homicídio.

CRÉDITO FOTO 1: Bruno Cardoso

CRÉDITO FOTO 2: PC