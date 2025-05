Suspeito de abusar de menor é preso durante Rodeio

Entre os dias 08 e 11 de maio, o Parque Municipal de Eventos de Imbé, em Santa Terezinha, recebeu a 18ª edição do Rodeio Crioulo Internacional de Imbé. O evento contou com um reforço da segurança. Durante as atividades, um homem acabou sendo preso pelos agentes da Guarda Municipal do município (GMI). A prisão ocorreu na madrugada de domingo (11).

Segundo a GMI, um menino de 11 anos de idade esperava sua mãe ir no banheiro, quando começou a ser abraçado e beijado, de maneira libidinosa, por um homem. Os seguranças do local flagraram a cena e acionaram os guardas municipais, que efetuaram a prisão em flagrante.

O indivíduo, que já tinha antecedentes pelos crimes de estupro e ato obsceno foi levado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, onde foi registrada ocorrência.

OUTRA PRISÃO

Nesta semana, a Polícia Civil (PC) prendeu outro homem suspeito de abusar de menores na região, desta vez em Capão da Canoa. De acordo com o delegado Marcos Vinicius Muniz Veloso, o indivíduo, o qual não teve a idade informada, teria abusado sexualmente da filha e de duas enteadas, sendo que uma delas sofria de esquizofrenia.

Os crimes teriam ocorrido desde a infância delas até a adolescência. Além disso, as vítimas também afirmaram que a mãe delas era constantemente agredida pelo sujeito. Após investigações, a PC cumpriu o mandado de prisão preventiva durante a segunda-feira (13). Ainda conforme o delegado, o homem teria confessado o crime durante depoimento, chegando a alegar que teria seduzido por uma das meninas. O indivíduo foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

CRÉDITO: GMI