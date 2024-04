Suspeito de abusar de crianças é preso

A Polícia Civil (PC) prendeu na quarta-feira (3), em Taquara, um homem suspeito de abusar de menores no Litoral Norte gaúcho. Após denúncias, os policiais conseguiram localizar o sujeito em uma residência no bairro Tito. Conforme a Polícia, o indivíduo, ao avistar as viaturas, chegou a tentar fugir, mas foi capturado.

De acordo com o delegado Alexandre Souza, o indivíduo, de 47 anos, se aproximava de mães com crianças pequenas. Após ter a confiança das mulheres, o sujeito sedava elas e praticava os abusos contra as menores. Ao menos três crimes como esse foram registrados nos municípios de Balneário Pinhal e Cidreira, em 2019.

O home detido é acusado pelo crime de estupro de vulnerável. Após ser ouvido, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. Vale ressaltar que a Polícia segue com as investigações e não descarta a possibilidade de surgirem outras vítimas.