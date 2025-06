Suspeito de abusar de afilhada é preso

A Polícia Civil (PC) prendeu na última quinta-feira (29/05), em Capão da Canoa, um homem suspeito de abusar sexualmente da sua afilhada. O crime teria ocorrido quando a menina tinha entre nove e 11 anos de idade.

A vítima, que também é sobrinha da esposa do acusado, teria sofrido os abusos na sua própria casa, enquanto os pais não estavam presentes. Segundo a PC, o indivíduo teria começado passando a mão no corpo da menor, mas, com o passar do tempo, foi evoluindo, chegando a exigir fotos e vídeos da vítima. Vale ressaltar que a família não desconfiava de nada, visto que o homem era próximo de todos.

Somente em janeiro deste ano, após o relatado da menina, os pais da vítima procuraram a Delegacia de Polícia (DP) para fazerem a denúncia. Após solicitação do Ministério Público (MP), foi expelido um mandado de prisão contra o suspeito, o qual foi cumprido na semana passada. O homem permanecerá preso e a disposição da Justiça até o final das investigações.