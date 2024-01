Supermercados realizam campanha para arrecadar materiais escolares

O início de ano é sempre o período de muitos gastos. Entre eles, está a compra dos materiais escolares. Porém, nem todas as famílias têm condições para adquirir os produtos. Pensando nisso, os Supermercados Rissul e o Macromix Atacado lançaram uma campanha para a arrecadação de materiais escolares e itens de papelaria e escritório.

Até o dia 18 de fevereiro, diversas lojas de todo o RS, estarão arrecadando os materiais que serão destinados a instituições que desenvolvem trabalhos sociais. No Litoral Norte, as doações podem ser entregues nas unidades do Macromix de Torres, Tramandaí e Xangri-lá (veja no final da matéria os endereços). A ação faz parte do Troca de Carinho, programa de responsabilidade social da UnidaSul, holding que administra ambas as redes.