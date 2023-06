Superintendente do Sesi-RS se reúne com ADI Multimídia

Nesta semana, os integrantes da Associação dos Diários do Interior do RS (ADI-RS) Multimídia se reuniram, em Porto Alegre, com o superintendente do Serviço Social da Indústria do Estado (Sesi-RS), Juliano Colombo. No encontro foram discutidos diferentes assuntos, como: o movimento do curso demográfico, a ascensão da mulher no mercado de trabalho, a saúde e os cuidados com adultos e idosos e o movimento da educação.

Durante sua fala, Colombo destacou que muitos desafios estão surgindo no pós-pandemia – em reflexo à baixa mortalidade e natalidade das pessoas -, e a questão precisa de mudanças na saúde pública. “As pessoas estão vivendo mais e, com isso, se precisa ter um olhar diferente para o adulto. Com os trabalhadores permanecendo no mercado, a saúde não se paga, é preciso tratar na causa e ter um olhar conforme a realidade de vida das pessoas”, afirmou o superintendente do Sesi-RS.

Outras questões abordadas foram relacionadas à educação e ao trabalho. Com as empresas exigindo cada vez mais profissionais capacitados, haverá cada vez menos trabalhadores para as linhas de produção, também essenciais para o processo produtivo. Ao mesmo tempo, o custo de vida subiu e o superintendente destacou que é preciso ter projetos para pessoas alcançarem o sucesso através de seus esforços. “É possível mudar a realidade por meio da educação”, pontuou Juliano.

Ele também levantou questionamentos sobre o planejamento dos municípios quanto à estrutura para essas mudanças no futuro, e destacou que a mídia tem esse papel de falar sobre a pauta e promover a interação entre empresários e o setor público para debate do assunto e melhor aplicação do dinheiro público. “A prefeitura é como se fosse a empresa, o prefeito o CEO e a sociedade o conselho, mas não se tem projetos a longo prazo. A cada quatro anos fazem coisas diferentes e assim não se evolui”, afirmou Colombo.

No final, o presidente da ADI Multimídia, Ricardo Silberschlag, colocou a entidade à disposição para contribuir com o Sesi-RS. Ele enfatizou que o momento foi importante para conhecer o trabalho da instituição e do sistema 5S, bem como o novo momento que carece de investimentos na educação do interior. “O Sesi promove debates para desenvolver as comunidades, não só locais com também regionais, e é possível se beneficiar deste modelo”, comentou Silberschlag.