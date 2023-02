Supercopa – Série Ouro de Futebol 7 define primeiros classificados para as quartas de final

OSÓRIO – No último domingo (29/01), a quadra do Bola Cheia recebeu as partidas da 3ª e 4ª rodada da Supercopa – Série Ouro de Futebol Sete. A competição é organizada pela Liga Futebol 7 Litoral Norte (LF7LN) e conta com 12 equipes da região. Ao todo, 12 jogos movimentaram a competição, sendo que dois não foram realizados, visto que a equipe do Elite (Capão da Canoa) não compareceu. Mesmo assim, foram marcados 51 gols nas outras oito partidas, com média de 5,1.

No grupo A, Original (Porto Alegre) e Atlético Atalanta confirmaram a classificação para o mata-mata da competição, com uma rodada de antecedência. O time do capital, perdeu o 100% de aproveitamento ao ser derrotado pelo Puma (Tramandaí), por 3 a 2, em uma partida abaixo de muita água. Nick Jr e Marcelo Carruíra (duas vezes) fizeram os gols do Puma. Carruíra ainda seria escolhido o destaque da 3ª rodada pelos gols e ótima atuação na partida. Luiz Felipe e Walter descontaram para o Original.

Na segunda partida, sem chuva, o Original goleou o Santo Mé por 6 a 2. Andriel (duas vezes), Cristian, Deryck, Wagner e Wesley fizeram os gols do time da capital. Welynton duas vezes) de pênalti e depois cobrando o Shoot-Out (churauti), descontou para a equipe osoriense. Com o resultado, o Original chegou aos nove pontos e confirmou a sua vaga nas quartas de final.

Pela mesma chave, o Atlético Atalanta também conseguiu a classificação ao chegar aos nove pontos, vencendo o Santo Mé por 1 a 0, com gol marcado por Pará, e o River de Imbé de virada pelo placar de 2 a 1. Neguinho e Juninho marcaram para os osorienses. E Gabi Catarina descontou para o time imbeense.

Nas outras duas partidas do grupo, o Atlético PB (Capão da Canoa) conseguiu duas vitórias. Primeiro, em um jogaço de sete gols, a equipe de Capão derrotou o River por 4 a 3. Kuririn, Hariel, Caça Rato e Richard fizeram para o Atlético. Gabi Catarina e Julio (duas vezes) descontaram para o time de Imbé. Já na segunda partida, goleada para cima do Puma por 4 a 1. Gustavo (duas vezes), Josué e Matheus marcaram para a equipe de Capão. Marcelo Carruíra fez o gol de honra do time de Tramandaí.

Com os resultados, o Atlético PB chegou a seis, mesma pontuação do Santo Mé. Para se classificar, as duas equipes precisam de apenas um empate para avançarem para o mata-mata. O Santo Mé vai enfrentar o River Imbé, enquanto que o Atlético PB irá encarar o Original. Puma e Atlético Atalanta irão encerrar os jogos do grupo. Lembrando que Puma e River Imbé, ambos com três pontos, precisam vencer suas partidas e ainda torcer por combinações de resultados para ainda terem chances de se classificar.

Invicto na competição, BG confirmou melhor campanha da 1ª fase ao derrotar Só Canela por 3 a 0.

OUTROS CLASSIFICADOS

Pela chave B, BG Fut, Só Canela e Atlântida Sul confirmaram vaga no mata-mata da competição. O BG assumiu a ponta ao vencer as duas partidas do domingo. Primeiro, o time goleou o Dalge por 6 a 2. Diego Superti, Dieguinho (duas vezes), Gabriel, Nico e Chapa marcaram para o BG. Alvonir e Vidal descontaram para o Dalge.

Já no clássico contra o Só Canela, vitória por 3 a 0. Logo na saída de bola, Jefferson Falcão chutou do meio da quadra e o goleiro Vitão aceitou. Pouco tempo depois, após boa jogada pela direita, Nico só empurrou para o gol. Já no segundo tempo, Vitão não segurou chute em cobrança de falta e no rebote Bruno Bottega fez o 3 a 0, dando números finais a partida. Com 10 pontos em quatro jogos, o BG já confirmou a primeira colocação do grupo, visto que na última rodada irá vencer o Elite por Wo (3 a 0), visto que o time de Capão desistiu da competição. Com a derrota, o Só Canela caiu para a segunda colocação com nove pontos, visto que a equipe venceu o Elite por Wo.

Em jogo de oito gols, Atlântida Sul empata com Dalge em 4 a 4 e se classifica para mata-mata.

CLÁSSICO DE ATLÂNTIDA SUL

Na sequência, com um ponto a menos, vem o Atlântida Sul, com oito. Na primeira partida do dia, o time venceu o Resenha (Santo Antônio da Patrulha) por 3 a 1. David, Iago e Marcelinho fizeram os gols do Atlântida. E Luan descontou para os patrulhenses. Já no segundo jogo, um duelo eletrizante contra o Dalge, no clássico da praia. Logo no início o Dalge teve a chance de abrir o marcador em cobrança de pênalti, mas Alvonir parou no goleiro Admilson.

Pouco tempo depois, o mesmo Alvonir se redimiu e fez o 1 a 0. Porém, na comemoração, ele provocou o banco do Atlântida Sul. O camisa 9 do Dalge trocou empurrões com Aleh (membro da comissão técnica do Atlântida), mas a arbitragem não viu e ficou por isso mesmo. Na sequência, Alvonir fez o 2 a 0 e novamente saiu provocando. Entretanto, dessa vez, não houve confusão. Em tarde inspirada, o camisa 9 do Dalge fez o terceiro, dessa vez em cobrança de falta. No final da primeira etapa, Yago aproveitou falha do goleiro adversário para descontar para 3 a 1.

No segundo tempo, o Dalge teve a chance de fazer o quarto, mas a bicicleta de Alvonir não entrou por muito pouco. Aos poucos, o Atlântida começou a equilibrar a partida e conseguiu a virada. Primeiro Yago descontou em para 3 a 2. Na sequência, o mesmo Yago, empatou a partida em cobrança de falta. E a virada saiu após jogadaça de Yago, que chutou cruzado e Yan de carrinho botou para as redes. Mas ainda teve tempo, para Alvonir deixar três para trás antes de chutar no canto para fazer um golaço, dando números finais a partida: 4 a 4.

A cena lamentável aconteceu após o jogo. Irritados com as provocações de Alvonir, Aleh e um homem com a camisa do Atlântida Sul esperaram o camisa 9 do Dalge na saída da quadra para tirarem satisfação. Após muito bate-boca e empurrões, os proprietários do Bola Cheia chegaram para conter os ânimos e evitar uma briga generalizada. Vale ressaltar que ninguém foi expulso, mas a arbitragem colocou na súmula os atos, o que poderá gerar punição para os envolvidos.

Passada a confusão, o Atlântida Sul voltará à quadra no próximo domingo (5) para encarar o Só Canela, partida que valerá a segunda posição do grupo, onde o Só Canela jogará com a vantagem do empate. Na última partida da chave, o Dalge encarará o Resenha. Com quatro pontos, um a mais que o Resenha, que tem três, o time de Atlântida Sul joga pelo empate para se classificar.

No próximo domingo (5), acontecerão os jogos da 5ª rodada e as partidas do mata-mata. Lembrando que todos os jogos acontecerão na Estrada da Perua, 995, e a entrada é gratuita e aberta a toda comunidade. De manhã as partidas iniciam às 9h. Já no período da tarde, o início dos jogos está marcado para às 13h e 30min. A seguir veja os resultados das últimas rodadas, os jogos da última rodada e a tabela de classificação dos grupos:

3ª E 4ª RODADA DA SUPERCOPA LITORAL NORTE – SÉRIE OURO (29/01) River Imbé 3 X 4 Atlético PB A Puma 1 X 4 Atlético PB A Resenha 1 X 3 Atlântida Sul B Atlântida Sul 4 X 4 Dalge B Atlético Atalanta 1 X 0 Santo Mé A River Imbé 1 X 2 Atlético Atalanta A Elite 0 X Wo Só Canela B Elite 0 X Wo Resenha B Original 2 X 3 Puma A Sanro Mé 2 X 6 Original A Dalge 2 X 6 BG Fut B BG Fut 3 X 0 Só Canela B 5ª RODADA DA SUPERCOPA LITORAL NORTE – SÉRIE OURO (05/02) Santo Mé X River Imbé A Dalge X Resenha B Atlântida Sul X Só Canela B Puma X Atlético Atalanta A Original X Atlético PB A BG Fut X Elite B QUARTAS DE FINAL CONTINUAÇÃO DO MATA-MATA 1ºA X 4ºB X SEMIFINAL 2ºB X 3ºA X 3ºB X 1ºB X DISPUTA 3º 2ºA X 1º A X FINAL