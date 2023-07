Sobras das cooperativas do Litoral crescem 140,1%

O levantamento do Sistema Ocergs aponta que as cooperativas do Litoral gaúcho registraram crescimento de 140,1% nas sobras apuradas, superando o valor de dois milhões de reais. “Em um cenário que ainda acumula as incertezas do pós-pandemia e da instabilidade econômica, o cooperativismo floresce. Com 3,5 milhões de associados em 371 cooperativas, nossa responsabilidade cresce a cada ano, com mais pessoas fazendo parte desse sistema econômico”, destaca o presidente do Sistema Ocergs, Darci Hartmann.

O número de associados às cooperativas da região cresceu 13,2% e chegou a 599, o que representa a expansão do modelo cooperativo na região, com o incremento de 70 cooperados.

Expressão do Cooperativismo Gaúcho 2023

As cooperativas gaúchas registraram em 2022 o faturamento recorde de R$ 81,9 bilhões, com incremento de 14,9% em relação ao período anterior. Os dados que confirmam a posição de destaque fazem parte do relatório Expressão do Cooperativismo Gaúcho 2023, divulgado pelo Sistema Ocergs. Ela é o órgão de registro, cadastro e certificação das cooperativas gaúchas. Por meio da representação político-institucional, busca promover um ambiente favorável para o desenvolvimento das cooperativas do Estado.