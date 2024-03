SÓ SÃO LONGUINHO NA CAUSA

A velha imprensa brasileira que ainda se considera o supra sumo da verdade tem reverberado notícias sobre o ex-presidente que envergonham o jornalismo brasileiro. Estes meios de comunicação se tornaram os verdadeiros “faxineiros” das cacas do governo federal mediante o recebimento das “diárias midiáticas” pagas com recursos públicos. Isto sem falar nos especialistas de coisa alguma especializados em “passar pano” na vergonha alheia e estarem umbilicalmente ligados ao governo pró-fascista de esquerda caviar e do STF/TSE com “doutores” ensinando magistrados de todo o país como pular as leis e a Constituição, bem como tornar a advocacia, o MP, PGR em meros assistentes.

O Brasil ao ver o ladrão ser empossado ficou visível a divisão de tarefas para a socialização do patrimônio alheio. Primeiro passo é gastar os recursos públicos sem controle, pois receberam cheque em branco do Congresso da gestão anterior para estourar o teto. Tomar o máximo de dinheiro do trabalhador e dos empresários para que sejam dependentes do governo e assim pagar altos salários dos cargos comissionados e elevar recursos do Fundo Eleitoral e bancar a suntuosidade do Judiciário e o nababesco STF e seus milhares de asseclas. O poder é absoluto do STF/TSE é o imperador Alexandre de Moraes comanda o que erroneamente chama de República e que diz ser Democracia. O Executivo ficar liberado para passar a matilha de lobos famintos por recursos públicos e propinas ocupando ministérios. O Congresso ficará no cercadinho como ovelhas sob o risco dos lobos atacarem. Por fim o Judiciário que arbitra e torna os órgãos de segurança em cães de guarda e as Forças Armadas em pintores de meio fio e liberados para comprar o quanto quiserem de Tadafina e leite condensado.

Assim está funcionando o governo federal que segue assolando o povo brasileiro com impostos e se vangloria de ter o mês de fevereiro com maior arrecadação de impostos da história. O dólar volta a casa dos R$ 5,00 e os alimentos sobem semanalmente o preço, muitos mascarados pelas embalagens com menor quantidade para manter o preço. O governo segue gastando milhões em viagens e em mídias para retribuir a parceria com a velha imprensa. E até mesmo o que parecia impossível aconteceu de detentos de presídio de segurança máxima fugirem e o Ministério da Justiça gastando milhões para capturarem dois vagabundos que conseguem ser mais espertos que a PF.

Com toda libertinagem o governo federal a cada dia vê seu índice de aprovação cair e para piorar o quadro movimentações de apreço ao ex-presidente aumentam a cada tentativa de golpe com o mesmo. Esta desaprovação se deve exclusivamente ao empossado que além de cego de vingança e ódio colocou os piores elementos a capitanear ministérios e que entrou no ciclo vicioso de comprar votos no Congresso para seus projetos. Agora com o governo indo a banca rota, a popularidade cai e seus discursos são verdadeiros tiros pela culatra, somado a opinião de sua concubina de cadeia que quer comandar o governo. Mas é justamente esta “cidadã” que colocou empossado numa enrascada ao acusar o ex-presidente e sua esposa de terem levado a mobília do Palácio da Alvorada, com o intuito de esperteza para poder redecorar com seu mau gosto e sem levar em conta o custo desta falta de requinte como uma “emergente” que ganhou na loteria.

A patroa do Planalto adepta de um terreiro desconsiderou que poderia invocar “São Longuinho” para que os móveis do Palácio do Planalto fossem encontrados. Preferiu “rodar a baiana” e ir par aos holofotes da velha imprensa acusar a ex-primeira dama e o ex-presidente de terem levado a mobília, faltando dizer o que sempre houve nas ruas pelo povo ao aclamar o descondenado. O fanastrão empossado que certamente aprendeu a linguagem de cadeia logo reunir os camaradas de imprensa para proferir suas pérolas sobre sua concubina não ter encontrado os móveis e o assunto ganhou repercussão geral. Para infelicidade de ambos seus assessores levemente “distraídos” esqueceram do almoxarifado da casa presidencial e encontraram todos os objetos supostamente “levados” pela última primeira-dama. Uma fake news estrondosa, cominada com os crimes de difamação, calúnia, injúria e danos morais e que podem ser estendidos a todos que levaram adiante e reverberaram a mentira. Serão processos de danos que poderão percorrer da primeira instância ao STF e ainda a falta de decoro do presidente empossado. Cabe à advocacia do ex-presidente atuar neste sentido e levar a PGR e às promotorias o caso e aguardar se todos terão 24hs para atender o pedido do ex-presidente para a devida reparação.

Teria sido mais fácil acionar o São Longuinho do que criar toda esta celeuma, mas o que esperar de um analfabeto e uma concubina de cadeia que forma colocados no comando de um país. E assim o Brasil vende sua imagem para o mundo.