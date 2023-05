Só Canela é campeão da 1ª Copa Bola Cheia Master

OSÓRIO – Em uma noite gelada de quarta-feira (10), a quadra do Bola Cheia, na Estrada da Perua, recebeu os jogos que definiram os campeões da 1ª Copa Bola Cheia Master Loja Filler 40+. A competição de Futebol 7 contou com seis equipes do Litoral Norte gaúcho das cidades de Osório, Santo Antônio da Patrulha (SAP) e Tramandaí.

SEMIFINAL 1

Na primeira semifinal, Resenha/Falência (SAP) e Quebra Canela (Tramandaí) fizeram a partida, que para muitos, era a final antecipada. As melhores equipes da competição, ambas com 100% de aproveitamento (três vitórias em três jogos), fizeram um duelo movimento e que acabou tendo a decisão direta da arbitragem. Com dois gols de Caçapa e um de Márcio, o Resenha derrotou o Quebra Canela por 3 a 1. Ronaldo fez o gol da equipe de Tramandaí. No final, o Quebra Canela saiu revoltado já que reclamou de falta do lance de dois dos três gols do Resenha, além de um suposto pênalti não marcado a seu favor. O treinador da equipe, que foi expulso durante a partida, era um dos mais alterados, ameaçando retirar o time do Campeonato depois do ocorrido.

SEMIFINAL 2

Com os nervos mais calmos, Gepol e Só Canela entraram em quadra para a segunda semifinal. O duelo osoriense colocava frente a frente duas equipes que ainda não haviam vencido na competição: o Gepol com duas derrotas e um empate e o Só Canela com três derrotas nas três partidas disputadas. O Só Canela começou em cima, desperdiçando chances de abrir o marcador. E na primeira chegada do Gepol saiu o gol. Perna recebeu na área, matou no peito e tocou no canto para fazer 1 a 0. A resposta do Só Canela foi imediata. No lance seguinte, Juliano marcou de falta para deixar tudo igual: 1 a 1.

Na segunda etapa, em um lance na lateral, jogadores das duas equipes acabaram se estranhando: houve empurrões e até um soco de um atleta. Após vários minutos de interrupção e muitos cartões distribuídos, sendo um expulso para cada lado, o jogo recomeçou. Mais uma vez, o Só Canela teve chances para marcar, mas não soube aproveitar, terminando o confronto empatado em 1 a 1.

Nos pênaltis, Pepo, Neco e Cachaça fizeram as três cobranças do Só Canela. Do outro lado, Maurício e Igor converteram as penalidades para o Gepol. Antero foi para a última cobrança precisando fazer para levar a disputa para as alternadas, mas o camisa 6 acabou chutando a bola por cima do gol, confirmando a vitória por 3 a 2 para o Só Canela.

FINAL

A decisão colocou frente a frente duas equipes completamente distintas: De um lado, o Resenha/Falência, que havia vencido as quatro partidas disputadas na competição. Já do outro lado, o Só Canela chegou à final sem nenhum triunfo, conquistando apenas um empate e três derrotas. Todos os expectadores estavam esperando uma vitória ou até mesmo uma goleada da equipe de Santo Antônio. Mas o que se viu dentro de quadra foi algo completamente diferente.

O Só Canela começou em cima e pressionou o Resenha na saída de bola. Logo no início, Cachaça chutou de primeira e Bagé tirou em cima da linha. Na sequência, Pepo recebeu e bateu no canto para abrir o marcador para a equipe osoriense: 1 a 0. Mesmo com o gol, o time da casa seguiu com a pressão. Moreno largou a bola no pé de Diego, mas de frente para o gol, o camisa 3 do Só Canela furou. Na jogada seguinte, o mesmo Diego arriscou um chute e a bola passou perto do gol de Valmor. Sem deixar o Resenha jogar, o Só Canela fez o segundo: Pepo pisou e Cachaça chutou cruzado de primeira para fazer o 2 a 0.

Colocando a bola no chão, o time de Santo Antônio começou a criar chances para descontar, porém, não conseguiu. Na primeira chance de perigo do Resenha, após jogada de pé em pé, Moreno finalizou e Fernando defendeu com o pé. Em outra jogada coletiva, Mauro Sérgio chutou de primeira e a bola foi por cima do gol. Pouco tempo depois, Moreno jogou para área, a defesa não afastou, e a bola chegou para Zamorano, que na entrada da área chutou para fora. Em cobrança de falta, Mauro Sérgio chutou, a bola desviou na barreira e acabou passando perto do gol de Fernando.

2º TEMPO

Precisando correr atrás do prejuízo, o Resenha começou a segunda etapa em cima. Em jogada de pé em pé, Márcio recebeu do lado da quadra e de bico, chutou para fora. Pouco tempo depois, Moreno jogou para área, Fernando furou e Caçapa cabeceou por cima. Na sequência, Moreno gingou para cima da marcação, mas chutou para fora. Na jogada seguinte, Caçapa recebeu sozinho na área e, cara a cara com o goleiro, finalizou para fora. Em outro lance, Mauro Sérgio tabelou com Moreno, mas também acabou chutando para fora do gol.

O Só Canela se segurava e tentava matar o jogo no contra-ataque. Luis Fernando acabou roubando a bola de Moreno no meio da quadra, o camisa 17 avançou com a bola e chutou, a bola acabou desviando na marcação e saindo. E a pressão do Resenha continuou. Evair chutou cruzado e Fernando defendeu. Na jogada seguinte Bagé arriscou um chute e Fernando espalmou. Na sequência, em bola alçada na área, quase que a defesa do Só Canela marca contra.

Se segurando atrás, o Só Canela foi mortal na frente. Em um lance de raça, Diego, aos trancos e barrancos, mesmo caído na área, conseguiu colocar para o gol: 3 a 0. No tudo ou nada, o Resenha se mandou todo para frente e em um contra-ataque, Pepo recebeu lançamento e tocou por coberta na saída de Valmor para fazer um golaço: 4 a 0 Só Canela. E ainda deu tempo para o time de Santo Antônio fazer o gol de honra. Em cobrança de escanteio, Moreno cabeceou para o chão, descontando o marcador para 4 a 1. Após o gol, o árbitro encerrou a partida, confirmando o título do Só Canela da 1ª Copa Bola Cheia Master Loja Filler 40+.

PREMIAÇÃO

Além do vice-campeonato, o Resenha saiu com o Destaque do Campeonato (Caçapa) e o Goleiro Menos Vazado (Valmor), com seis gols sofridos. O artilheiro da competição foi Michel do Xangri-lá, com sete gols marcados. A 3ª posição ficou com o Gepol. Vale ressaltar que a equipe do Quebra Canela se recusou jogar a disputa do terceiro lugar contra o time osoriense, tendo toda sua delegação indo embora do local após a derrota nas semifinais para o Resenha.