Situação dos royalties é discutida durante viajem do prefeito Roger ao Rio de Janeiro

OSÓRIO – Buscando encontrar uma solução para a retomada do recebimento dos repasses dos royalties do petróleo, o prefeito Roger Caputi esteve no Rio de Janeiro (RJ), na segunda-feira (12), onde esteve reunido com o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) Rodolfo Saboia e toda a diretoria do órgão. Durante o encontro, o Chefe do Executivo local explicou os motivos para que o município volte a receber os royalties.

Entre os pontos levantados por Roger, está o sistema de tancagem que a cidade possuiu, onde ficam armazenados os derivados do petróleo. Na oportunidade, o prefeito osoriense também discutiu alternativas para que essa demanda seja resolvida definitivamente e o município passe a receber os royalties com segurança jurídica.

ENCONTRO COM SENADORES

Ainda durante a sua viajem, Caputi também esteve reunido com os senadores gaúchos Hamilton Mourão (Republicanos) e Paulo Paim (PT). Na ocasião, o prefeito aproveitou para apresentar a atual situação de Osório em relação aos royalties, sendo discutidas alternativas para que a Administração Municipal possa tomar, com o intuito de reaver o repasse do dinheiro.

No seu retorno, Roger ressaltou que o Executivo está fazendo de tudo para que o município volte a receber o repasse dos royalties: “Esse recurso é fundamental para cidade, ajuda na manutenção do município, na execução de obras. No nosso entendimento, é injusto Osório não receber esses recursos, já que contamos com uma estrutura da Petrobras no nosso território. Estamos fazendo todos os movimentos para que tenhamos uma solução definitiva desta demanda e acreditamos que vamos ter uma resposta nos próximos dias”, declarou o prefeito osoriense.