Sistema Fecomércio arrecada doações em todo o Estado e acolhe desabrigados

O Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac segue atuando em apoio ao Estado durante as enchentes. Todas as unidades Sesc e escolas Senac do RS e Sindicatos filiados à Fecomércio-RS são pontos de coleta de doações. As arrecadações estão sendo distribuídas por meio da logística do programa Sesc Mesa Brasil nos municípios atingidos, em suporte à Defesa Civil.

Para ajudar aos abrigados, as doações podem ser feitas em dinheiro, via Pix para: mesabrasil@sesc-rs.com.br ou depósito/transferência para Banco do Brasil, agência 3418-5, conta corrente 6461-0, CNPJ 03.575.238-0001/33, em nome de Sesc Mesa Brasil 2020.

ACOLHIMENTO E AJUDA

O Senac Canoas, que está fechado, está atuando em conjunto no auxílio na recepção da comunidade no Sesc e em apoio às equipes de resgate, com alimentação para os profissionais da Defesa Civil, Brigada Militar, Bombeiros e voluntários dos botes e barcos. Já em Montenegro, o auxílio aos resgatados ocorre com uma triagem e recepção realizada por servidores de saúde e assistência, para depois serem direcionados aos abrigos. A unidade também está atuando como centro de coleta e distribuição de doações enviadas aos abrigos.

O Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, está abrigando cerca de 200 pessoas, com capacidade para até 300, mediante indicação da prefeitura da capital. Neste momento, não estão sendo necessárias doações para o local, nem serviço de voluntários, pois o atendimento está sendo feito pelos funcionários do Sistema, incluindo os profissionais de saúde do Senac. Todos estão recebendo amplo acolhimento, com refeições, atendimentos médicos, medicações e atendimento psicológico. Já o Sesc Camaquã está abrigando pessoas no Teatro. Atualmente, são nove no local, com capacidade para 20 leitos.

PONTOS ATINGIDOS

Em todo o Estado, pelo menos cinco unidades Sesc foram afetadas e estão fechadas para atendimentos: 4º Distrito, Centro Histórico e Anchieta, em Porto Alegre, Cachoeirinha, na Região Metropolitana e Lajeado. A sede da Fecomércio-RS, onde está localizada a unidade Anchieta e as direções regionais do Sesc e do Senac também foi atingida. Alguns serviços de toda rede podem ser impactados. Os serviços como atendimento da Escola de Educação Infantil (Sesquinho) estão sendo priorizados para que as famílias sigam conseguindo trabalhar e atuar neste momento de crise. As aulas do Senac estão suspensas nesta semana nas regiões atingidas.