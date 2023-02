Sine Móvel estará no Litoral nesta semana

O Sine Móvel oferece 535 oportunidades de trabalho nas Agências FGTAS/Sine do Litoral Norte. Entre quarta-feira (02/02) e sábado (04/02), a unidade móvel estará nos municípios de Capão da Canoa, Santo Antônio da Patrulha, Torres e Terra de Areia. Vale ressaltar que as Agências FGTAS/Sine terão somente o atendimento para encaminhamento do benefício seguro-desemprego.

No Sine Móvel Serão disponibilizados os serviços gratuitos de: Cadastro no Sistema Mais Emprego; Intermediação ao emprego; Orientação do benefício seguro-desemprego e da Carteira de Trabalho Digital; e Renovação e teste de habilidade para obtenção da Carteira de Artesão.

VAGAS DE EMPREGO

Interessados em se candidatar às vagas de emprego, do município ou da abrangência, devem comparecer ao local com documento de identificação com CPF e foto. As vagas são atualizadas diariamente. Na oportunidade, os trabalhadores serão cadastrados no sistema e, aqueles que possuírem perfil profissional compatível com as vagas de emprego oferecidas, receberão carta de encaminhamento para participarem dos processos seletivos.

Solicitação 1ª via da Carteira do Artesão

Requisitos: Idade igual ou superior a 16 anos; Ser brasileiro ou migrante com situação regularizada, residente e domiciliado no RS; Apresentar três peças prontas de cada matéria-prima/ técnica a ser cadastrada; Realizar teste de habilidade – elaborar uma peça artesanal por matéria-prima/ técnica a ser cadastrada, em todas as suas fases (iniciar e concluir), diante de funcionários da FGTAS, devidamente treinados para este fim.

Documentos: Cópia de comprovante de residência atualizado; Uma foto 3×4 atualizada; Cópia de documento oficial de identificação, com RG e CPF; Preenchimento correto da ficha de cadastro (fornecida no teste de habilidade); Comprovante de pagamento da Guia de Arrecadação (R$ 26,31), exceto para isentos.

Renovação Simples

A simples renovação de validade da Carteira de Artesão é feita mediante solicitação (preenchimento correto da ficha ou formulário eletrônico) e fornecimento dos seguintes documentos: Cópia simples de documento oficial de identificação, com RG e CPF; Cópia simples do comprovante de residência atualizado; Uma foto 3×4 atualizada. No caso dos não isentos, comprovante de pagamento da taxa de serviço (R$ 26,31).

O atendimento ao cidadão é realizado por funcionários da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS). O Sine Móvel comporta dois funcionários da FGTAS que podem atender, simultaneamente, duas pessoas, inclusive cadeirantes, pois estão equipados com rampa de acessibilidade

AGENDA

Capão da Canoa (01/02)

Horário: Das 9h às 14h

Local: CRAS – Arco Iris – Rua Júlio de Castilhos, 997

Vagas: 225 + 40 vagas (Stok Center)

Santo Antônio da Patrulha (02/02)

Horário: Das 10h às 16h

Local: Praça Nossa Senhora da Boa Viagem

Vagas: 48

Torres (03/02)

Horário: Das 10h às 16h

Local: Av Barão do Rio Branco, 315 – em frente à Casa da Terra

Vagas: 72

Terra de Areia (04/02)

Horário: Das 10h às 16h

Local: Câmara de Vereadores

Vagas: Não divulgado