Sine Móvel estará em Atlântida Sul

OSÓRIO – Durante a temporada de Verão, muitas pessoas deixam a cidade e vão para os balneários do município. Pensando nisso, a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) irá levar o Sine Móvel para a praia. Durante esta sexta-feira (14), a Praça da Integração, localizada na Avenida Ilha Bela, em Atlântida Sul, irá receber diversos serviços, incluindo: vagas de emprego, orientações sobre seguro desemprego, carteira de trabalho digital e ações do programa gaúcho de artesanato. O atendimento é gratuito e ocorrerá das 13h e 30min às 16h e 30min.

CRÉDITO: Divulgação