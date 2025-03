Sinal de 5G chega a mais de 800 cidades no país

A internet 5G já chegou a mais de 800 municípios brasileiros. A expansão da tecnologia está inserida no Novo Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, com investimentos para implantação do 5G em todas as cidades do país. O eixo de inclusão digital do Novo PAC, coordenado pelo Ministério das Comunicações, levará à população mais internet de alta velocidade, conectividade às escolas públicas de educação básica e beneficiará populações que demandam melhor acesso à internet.

Dos 812 municípios com 5G, 342 estão na região Sudeste. Na sequência vem o Sul, com 222 cidades contempladas, seguido pelo Nordeste, com 123. Fecham a lista as regiões Centro-Oeste e Norte, com 71 e 54 cidades beneficiadas, respectivamente. Em relação aos estados, São Paulo (165) e Minas Gerais (109) lideram a expansão da tecnologia. No Rio Grande do Sul, 107 municípios já possuem a internet 5G, incluindo seis do Litoral Norte: Capão da Canoa, Imbé, Osório, Torres, Tramandaí e Xangri-lá. Em Osório, por exemplo, são 10 estações disponíveis até o momento, todas da Vivo.

CRÉDITO: Marcello Casal