Sicredi inaugura nova agência na região

A Sicredi Caminho das Águas não para de crescer. Na noite de segunda-feira (29/09) foi inaugurada em Três Cachoeiras a mais nova unidade da Cooperativa. A agência, que conta com mais 2,4 mil associados, fica localizada na Avenida Padre Rizzieri, nº 795, sala 2, na região central do município.

Sem porta giratória, rampas ou obstáculos, e estrutura permite total acessibilidade aos associados, oferecendo praticidade para ingressar no local. A agência também possui acesso facilitado a veículos, com diversas vagas de estacionamento na frente e ao redor do prédio, além de bicicletário.

Internamente, a unidade ganhou um espaço de atendimento mais aberto, com mesas e ambientes confortáveis para conversas e negociações. Visando a segurança, a redução de riscos e a proteção dos associados e colaboradores, não há mais caixas físicos na agência. Com isso, houve a retirada do numerário e a presença de dinheiro em espécie no local. Agora, o espaço passa a oferecer caixas eletrônicos para mais agilidade e autonomia, com tecnologia de autoatendimento para transações rápidas.

CRÉDITO: Sicredi