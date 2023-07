Sicredi Caminho das Águas disponibiliza R$ 100 milhões para o Plano Safra 2023/24

A Sicredi Caminho das Águas disponibilizou cerca de R$ 100 milhões aos produtores rurais dos 33 municípios da área da instituição financeira Cooperativa no ciclo 2023/2024 do Plano Safra. Do total, aproximadamente R$ 30 milhões estão reservados para contratação via Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e R$ 20 milhões, por meio do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp). Os detalhes foram apresentados na última semana, em primeira mão, para um grupo de técnicos da Emater, durante encontro nas Cabanas Bela Vista, realizado na cidade de Rolante, no Vale do Paranhana.

Já em âmbito nacional, serão disponibilizados mais de R$ 60 bilhões aos produtores rurais no Plano Safra 2023/2024. O valor representa um aumento de 16% em relação ao concedido no ano-safra anterior e a previsão é de liberação em mais de 375 mil operações. Para a safra 23/24, o Sistema Sicredi irá disponibilizar R$ 11,8 bilhões para a agricultura familiar e R$ 11,5 bilhões para produtores de médio porte. Para os demais produtores, o volume concedido será de R$ 12,4 bilhões. Mais de 88% do total de operações previsto para este ano-safra é destinado a pequenos e médios produtores.

Para ter acesso aos recursos, os associados devem procurar uma das agências do Sicredi. Em Osório ela está localizada na Rua Manoel Marquês da Rosa, no 341, na região central da cidade.

ÚLTIMA SAFRA

No ciclo 2022/2023, foram financiados aproximadamente 700 contratos via Sicredi Caminho das Águas, totalizando mais de R$ 70 milhões investidos no Agro. Mais de 80% dos agricultores atendidos são da agricultura familiar, promovendo desenvolvimento e geração de renda nas comunidades. O setor é um dos principais motores da economia e gerador de desenvolvimento nas regiões dos Vales e Litoral Norte.

REPASSE DO GOVERNO FEDERAL

Para o Plano Safra 2023/2024, o Governo Federal disponibilizou R$ 364,22 bilhões para apoiar a produção agropecuária nacional de médios e grandes produtores rurais até junho de 2024. Os recursos são destinados para o crédito rural para produtores enquadrados no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp) e demais. O valor reflete um aumento de cerca de 27% em relação ao financiamento anterior (R$ 287,16 bilhões para Pronamp e demais produtores).

Do total de recursos disponibilizados para a agricultura empresarial, R$ 272,12 bilhões serão destinados ao custeio e comercialização, uma alta de 26% em relação ao ano anterior. Outros R$ 92,1 bilhões serão para investimentos (+28%). Já o Plano Safra da Agricultura Familiar 2023/2024 foi lançado na última semana com R$ 71,6 bilhões destinados ao crédito rural no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). O valor é 34% superior ao anunciado na safra passada e o maior da série histórica.