Sicredi Caminho da Águas abre inscrições para o Programa Juntos pela Comunidade

A Sicredi Caminho das Águas abriu nesta semana, o período de inscrições para a segunda edição do Juntos pela Comunidade, programa da instituição financeira cooperativa que visa apoiar iniciativas que contribuam com a melhoria da qualidade de vida dos associados e com o bem-estar coletivo. “O objetivo do Juntos pela Comunidade é dar oportunidade para ideias que contribuam com a melhoria da qualidade de vida dos associados e da comunidade, ampliando as ações da cooperativa, em sintonia com o propósito da cooperativa de liberar o potencial das pessoas e dos negócios”, salienta o gestor de projetos sociais da Sicredi Caminho das Águas, Eduardo Glaeser.

Até o dia 31 de agosto, entidades que desenvolvem ações com foco em empreendedorismo social, educação, cultura, saúde, segurança e projetos sociais podem se inscrever no site: www.sicredi.com.br/nacomunidade. Na primeira edição, foram distribuídos R$ 275 mil para 33 entidades. Neste ano, o Juntos pela Comunidade destinará 1% do resultado líquido da cooperativa em 2023, limitado ao total de R$ 300 mil. Vale ressaltar que a entidade poderá inscrever mais de um projeto, desde que a soma não ultrapasse R$ 10 mil.

Podem participar projetos dos 33 municípios da área de atuação da Sicredi Caminho das Águas no Vale do Paranhana e Litoral Norte gaúcho, incluindo Osório. Para se candidatar, as entidades devem observar os seguintes requisitos: Ser pessoa jurídica com CNPJ devidamente constituído; ser associado da Sicredi Caminho das Águas RS há pelo menos seis meses; e estar fazendo uso de pelo menos duas soluções financeiras na data da inscrição do projeto. É válido destacar que, órgãos públicos não estão habilitados a inscrever projetos.

Live “tira dúvidas” – No dia 20 de junho, às 11h, será realizada uma live nos canais digitais da Sicredi Caminho das Águas, onde serão esclarecidas todas as dúvidas em relação ao programa.