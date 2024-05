Sicredi auxilia cidades impactadas pelas enchentes

A Sicredi Caminho das Águas está atuando no auxílio às pessoas atingidas pelas enchentes no Estado. Suas agências estão atuando como ponto de coleta para receber doações de mantimentos, cobertores e materiais de higiene e limpeza, por meio da Campanha ‘Termômetro do Bem’. Além disso, foi lançada uma chave PIX nacional para receber doações em dinheiro, na chave: ajuders@sicredi.com.br (e-mail).

ENTREGAS

A Cooperativa realizou a compra de 500 colchões de solteiro e 500 de casal, além de mil travesseiros. Na terça-feira (14), os produtos foram distribuídos a três municípios afetados, sendo 400 colchões e 400 travesseiros para Igrejinha e Três Coroas. Já o restante foi doado para Rolante.

Com o apoio de associados do Litoral Norte: Stock Stone, Jeef Transportes e Maxxi Ideal Supermercados, a Sicredi também conseguiu enviar dois caminhões contendo água, macarrão, ração para animais, roupas e produtos de higiene pessoal. Os itens foram entregues no dia 07/05, em diferentes cidades.

GERADORES

A Sicredi ofertou aos Hospitais o aluguel de geradores de energia para garantir o atendimento à saúde, sendo contempladas as instituições de Rolante e Três Coroas. Em Rolante, por exemplo, a Cooperativa fez uma parceria com três empresas de Joaçaba (SC): Construtora Massoco, Eletec e NZ Som, que disponibilizaram e realizaram o transporte do equipamento.

APOIO

Por conta da necessidade de fazer a logística das doações, a Unidade Móvel Conecta tem auxiliado as prefeituras de Igrejinha e Três Coroas com os deslocamentos para recolhimento e entregas. Além disso, no dia 11 de maio, em parceria com quiropatas da região, a Sicredi disponibilizou atendimento aos voluntários em sua unidade móvel, um ato de carinho com quem dedica seu tempo a ajudar ao próximo. No sábado (18), haverá outra ação como essa, dessa vez em Três Coroas.

ASSISTÊNCIA

A Sicredi também está disponibilizando assistência aos seus clientes afetados pelas enchentes. Entre as ações, estão: antecipação do vale-alimentação e refeição e antecipação do 14º salário. Além disso, também está disponível atendimento psicológico e financeiro aos trabalhadores atingidos.

Além das ações sociais, a cooperativa lançou a linha de crédito emergencial ‘Reconstruir’, com taxas exclusivas para associados atingidos pela enchente. E, ainda, disponibiliza aos associados a possibilidade de postergação das parcelas de crédito. O associado que desejar receber mais informações, deve procurar uma agência da Sicredi Caminho das Águas. A unidade em Osório fica na Rua Manoel Marquês da Rosa, no 34, no Centro da cidade. O atendimento acontece de segunda à sexta-feira, das 10h às 15h. Mais informações no telefone: (51) 2747-1205.