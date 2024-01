Shows musical e de mágica são atrações do Integração Atlântida Sul

OSÓRIO – Dando continuidade à programação do Verão Integração Atlântida Sul, acontece nesta sexta-feira (12) o show de mágica com Bruno Mariotti. Já no sábado (13), haverá apresentação com o músico Mauro Moraes. Ambos os shows terão início às 19h e são livres para todos os públicos.

Além disso, todas as semanas (entre quarta e domingo) acontece o Parque Recreativo, sempre com início às 16h e se estendendo até a noite. Vale ressaltar que toda a programação é gratuita e conta com realização da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, e apoio do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac/Sindilojas Litoral-Centro.