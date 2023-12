Show com Luiza Barbosa e chegada do Papai Noel marcam abertura do Natal dos Bons Ventos

OSÓRIO – O Largo dos Estudantes Sônia Chemale recebeu na noite da última quarta-feira (6), a abertura oficial do Natal dos Bons Ventos. O evento é uma realização da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, e conta com o apoio do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac/Sindilojas.

Para dar início a programação deste ano, houve a tradicional chegada do Papai Noel, que chegou acompanhado dos Duendes do Sesc. Ele recebeu a Chave da Cidade das mãos do prefeito Roger Caputi. Além do chefe do Executivo, estiveram presentes os secretários municipais Eduardo Pellegrini (Desenvolvimento, Cultura, Turismo e Juventude) e Dilson Maciel (Educação), além da representante do Sesc, Josi Borre. Após as falas das autoridades, o público presente, que lotou o Largo, pode acompanhar o show com a cantora Luiza Barbosa, que animou a plateia e colocou todos para dançar.

Cantora Luiza Barbosa colou todo mundo para dançar durante seu show.

SEGUE PROGRAMAÇÃO

Ainda na semana passada, no sábado (9), teve início as apresentações nos bairros. O Salão Paroquial de São Sebastião, na Borússia, recebeu as apresentações da Banda Municipal, do Terno de Reis, e dos Duendes do Sesc. O evento contou com a presença do Papai Noel, que atendeu as crianças.

A programação do Natal dos Bons Ventos seguirá até o próximo dia 06/01, quando acontecerá o Terno de Reis. Até lá, diversas atividades (todas gratuitas) serão realizadas em diferentes pontos da cidade. Nesta semana, seguem as apresentações nos bairros. Na sexta (15), as atividades acontecem no Salão Paroquial da Baixada. Já no sábado (16), as apresentações serão no Salão Paroquial de Passinhos. Ambos têm início às 19h e 30min, com entrada liberada a toda comunidade.