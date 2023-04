Sete pessoas ficaram feridas em acidente na ERS-030

O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) foi acionado na madrugada de domingo (16), após uma caminhonete Toyota Hilux acabar derrubando um poste às margens da ERS-030, em Osório. Conforme o CRBM, o veículo, que seguia em direção a Tramandaí, teria saído da pista, batido no poste e tombado em frente a uma oficina mecânica. O acidente aconteceu no bairro Santa Luzia, nas proximidades do Parque Histórico General Osório.

No veículo estavam o motorista, sua esposa e mãe, outra mulher, além de três adolescentes. A mãe do condutor acabou ficando presa e precisou ser retirada pelos Bombeiros. Todos foram socorridos por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e para o Hospital de Tramandaí, com ferimentos leves.

Conforme a CEEE Equatorial, o poste derrubado sustentava um transformador de rede elétrica. A queda ocasionou na falta de luz, atingindo dezenas de moradores da região. Os agentes da Companhia foram acionados e seguiram até o local do acidente para consertar os danos. Após o trabalho, a energia foi reestabelecida, já na manhã de domingo.