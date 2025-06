Sessão da Câmara terá votação de quatro Projetos do Executivo

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri receberá na noite desta terça-feira (3) mais uma Sessão Ordinária do Legislativo osoriense. A Ordem do Dia contará com a votação de quatro Projetos de Lei (PLs) do Executivo local. Entre eles está o 066/2025, que altera a Lei nº 7.002 de 13 de maio de 2025, a qual institui o Projeto Fruta na Calçada e disciplina o plantio de árvores frutíferas nativas na área de passeio público do município. Todos os textos estão disponíveis, na íntegra, no site da Câmara (camaraosorio.rs.gov.br).

Lembrando que a Sessão terá início às 19h. Assim como de costume, ela será aberta a toda comunidade e contará com transmissão de maneira simultânea pela Página do Facebook e pelo Canal do Youtube da Câmara de Vereadores de Osório.

SESSÃO SOLENE

O Plenário Francisco Maineri receberá na tarde de quinta (5) uma Sessão Solene. Na ocasião, será entregue a Honraria de Destaque da Segurança Pública de 2024. A cerimônia está marcada para iniciar às 14h e será aberta a toda comunidade osoriense.

É válido ressaltar que a matéria completa da Sessão da Câmara você poderá acompanhar na edição impressa no Jornal Momento da próxima sexta-feira (6). Já a cobertura da Sessão Solene estará disponível na edição do dia 13 de junho.

CRÉDITO: Divulgação