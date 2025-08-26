Sessão da Câmara terá votação de Projetos de Lei

Sessão da Câmara terá votação de Projetos de Lei

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri receberá na noite desta terça-feira (26) mais uma Sessão Ordinária do Legislativo osoriense. A Ordem do Dia contará com a votação de quatro Projetos de Lei (PLs) do Executivo. Entre eles está o 079/2025. O texto dispõe sobre a reformulação e atualização do Programa Municipal ‘Da Porteira para Dentro’.

O PL, assim como as demais preposições está disponível, em sua íntegra, no site da Câmara de Vereadores (camaraosorio.rs.gov.br). Lembrando que a Sessão terá início às 19h. Assim como de costume, ela será aberta a toda comunidade e contará com transmissão simultânea pela Página do Facebook e pelo Canal do Youtube da Câmara.

A matéria completa da Sessão da Câmara você poderá acompanhar na edição impressa do Jornal Momento da próxima sexta (29).

CRÉDITO: Ascom CMVO

Secretária de Assistência Social sofre ameaça

Secretária de Assistência Social sofre ameaça

Palestra com Isabel Ferrari abre Semana da Neurodiversidade

Palestra com Isabel Ferrari abre Semana da Neurodiversidade

Ideas não assumirá gestão do HSVP

Ideas não assumirá gestão do HSVP