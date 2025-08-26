Sessão da Câmara terá votação de Projetos de Lei

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri receberá na noite desta terça-feira (26) mais uma Sessão Ordinária do Legislativo osoriense. A Ordem do Dia contará com a votação de quatro Projetos de Lei (PLs) do Executivo. Entre eles está o 079/2025. O texto dispõe sobre a reformulação e atualização do Programa Municipal ‘Da Porteira para Dentro’.

O PL, assim como as demais preposições está disponível, em sua íntegra, no site da Câmara de Vereadores (camaraosorio.rs.gov.br). Lembrando que a Sessão terá início às 19h. Assim como de costume, ela será aberta a toda comunidade e contará com transmissão simultânea pela Página do Facebook e pelo Canal do Youtube da Câmara.

A matéria completa da Sessão da Câmara você poderá acompanhar na edição impressa do Jornal Momento da próxima sexta (29).

CRÉDITO: Ascom CMVO