Sessão da Câmara terá votação de Projeto do Executivo

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri receberá na noite desta terça-feira (27) mais uma Sessão Ordinária do Legislativo osoriense. A Ordem do Dia contará com a votação do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) referente ao Projeto de Lei (PL) no 052/2025.

De autoria do Executivo, o texto altera a Lei 5.873 de 24 de fevereiro de 2017, que “dispõe sobre o quadro de cargos e funções públicas do Poder Executivo do Município e dá outras providências”. Vale ressaltar que o relator do Parecer da CCJ, o vereador Luis Carlos Coelhão (PDT), é contrário ao PL 052/2025.

Ainda durante a Sessão, deverá ser votado o PL 064/2025. De autoria do Executivo, o texto denomina o Horto do município como Horto Municipal Paulo Cesar da Silva. Os dois textos estão disponíveis, na íntegra, no site da Câmara (camaraosorio.rs.gov.br). Lembrando que a Sessão terá início às 19h. Assim como de costume, ela será aberta a toda comunidade e contará com transmissão de maneira simultânea pela Página do Facebook e pelo Canal do Youtube da Câmara de Vereadores de Osório.

A matéria completa da Sessão da Câmara você poderá acompanhar na edição impressa no Jornal Momento da próxima sexta (30).

CRÉDITO: Divulgação