Sessão da Câmara tem dois Projetos de Lei aprovados

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri recebeu na noite de terça-feira (7), mais uma Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores. A Sessão contou com a presença dos nove vereadores: Ed Moraes, Luis Carlos Coelhão, Maicon Prado, Ricardo Bolzan e Vagner Gonçalves do PDT; João Pereira e Lucas Azevedo do MDB; Miguel Calderon do PP; e Charlon Muller do União Brasil.

Ao todo, foram aprovados um Pedido de Indicação, além de uma Moção Honrosa de reconhecimento a todos os cidadãos e entidades do município que auxiliaram com doações, voluntariado, transporte e resgata a pessoas atingidas pelas enchentes no Estado. Ela foi assinada por todas as Bancadas do Legislativo osoriense.

Também foram aprovados dois Projetos de Lei (PL): 044 e 048/2024. O primeiro, concede patrocínio ao Grêmio Atlético Osoriense para a participação da equipe de Mountain Bike Speed nas etapas do Campeonato Gaúcho de Ciclismo a serem realizadas nas seguintes datas: 09 de junho, 13 de outubro e 03 de novembro.

Já o outro, concede patrocínio ao Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Estância da Serra para a participação no 3º Festival de Danças Populares de Vitória (ES), que acontecerá entre os dias 22 e 26 de maio. É válido ressaltar que os dois PLs foram aprovados pelo placar de 7 a 1, sendo que em ambos os casos, houve voto contrário do vereador Maicon. Lembrando que o presidente da Casa, Miguel Calderon, só votaria na necessidade de um desempate.

Os textos, disponíveis na íntegra no site da Câmara (www.camaraosorio.rs.gov.br), seguem para a sansão do prefeito Roger Caputi e começarão a valer assim que forem publicados no Diário Oficial.

PEDIDO DE VISTAS

Também na Ordem do Dia, o PL 043/2024, de autoria do vereador Ricardo, teve Pedido de Vistas. O Projeto denomina a praça localizada na Rua Santos Dumont, com a Rua Lídio Fausto de Souza, de Praça Laudelino Rodrigues Martins. Com isso, o texto seguirá em análise na Câmara, podendo ser colocado em votação em uma Sessão futura.