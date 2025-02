Sessão da Câmara acontecerá nesta terça-feira

OSÓRIO – Na segunda (17), a Câmara de Vereadores retornou a sua normalidade após o período de recesso. O atendimento voltou a funcionar em seu horário normal, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h e 30min às 17h e 30min. O Plenário Francisco Maineri receberá na noite desta terça-feira (18) a primeira Sessão Ordinária da 19ª Legislatura.

Marcada para às 19h, a Sessão deverá contar com a presença dos 13 vereadores. Lembrando que a entrada é aberta a toda comunidade osoriense. Quem quiser, pode optar por acompanhar a transmissão de casa, a qual acontecerá ao vivo de maneira simultânea, na Página do Facebook e no Canal do Youtube da Câmara de Vereadores osoriense.

Além das Sessões Ordinárias, também retornam nesta semana as reuniões de Comissão. A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) se reúne nas manhãs de quarta. Já os encontros da Comissão de Orçamento, Educação e Serviços Municipais (COESM), ocorrem às quintas-feiras. Ambas as reuniões ocorrem a partir das 9h.

CRÉDITO: Divulgação