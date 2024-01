Sesc realizará caminhada no Morro da Borússia

OSÓRIO – O Sesc Tramandaí irá promover no próximo dia 03 de fevereiro, uma caminhada guiada pelo Morro da Borússia. A ação faz parte do projeto Partiu Natureza. Desenvolvido pelo Sesc-RS para valorizar o turismo ecológico nas diferentes regiões do Estado, a iniciativa visa aproximar a comunidade das belezas naturais, por meio de passeios e trilhas.

Vale destacar que os passeios acontecem no formato bate e volta, com acompanhamento das equipes do Sesc. A atividade é voltada a toda população. Lembrando que para participar é necessário ter 12 anos ou mais. As inscrições podem ser realizadas pelo site: www.sesc-rs.com.br/partiunatureza ou na unidade do Sesc na cidade, localizada na Avenida Getúlio Vargas, no 1.680, bairro Parque Real.

O valor é de 30 reais para trabalhadores e empresários do Comércio de Bens e Serviços e R$ 40,00 para o público em geral, em ambas as opções havendo a necessidade de possuir Credencial Sesc válida. Para quem não tem, a Credencial pode ser feita pelo site do Sesc no momento da inscrição. Os inscritos ganharão uma camiseta exclusiva do evento e lanche.

CAMINHADA

No dia do passeio (um sábado), haverá uma concentração em frente à Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Ildefonso Simões Lopes (Rural), localizada na Rua Professora Ieda Bergamaschi Teixeira, no 450, no bairro Encosta da Serra. A saída está programada para às 8h. Os participantes subirão pela Mata Atlântica, em um trajeto de cerca de 3,5 quilômetros. A chegada ao topo é prevista para às 9h e 30min, onde haverá um momento de contemplação do local, que fica à 400 metros de altura e conta com uma vista exuberante da região. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone/WhatsApp (51) 3684-3736.