Sesc oferece vagas para projeto ‘Brincando nas Férias’

OSÓRIO – Estão abertas as inscrições para o Brincando nas Férias. O projeto é realizado pelo Serviço Social do Comércio do Estado (Sesc-RS) e acontece no período de férias escolares de Inverno e Verão, onde as crianças participam de atividades recreativas. Segundo a diretora do Sesc Tramandaí e Osório. Eliza Guedes, a iniciativa tem o objetivo de proporcionar melhores condições para o aproveitamento do tempo livre das crianças, por meio de atividades que incentivem o desenvolvimento de hábitos saudáveis e estimulem a integração social.

As ações, que acontecerão no Sesc entre os dias 15 e 26/01, são abertas à comunidade em geral. Ao todo, estão sendo oferecidas 15 vagas para crianças entre cinco e 10 anos de idade. As inscrições devem ser feitas na Unidade do Sesc do município, na Avenida Getúlio Vargas, 1.680 – Loja 1, no bairro Parque Real. O horário de atendimento é das 9h às 12h e das 13h às 18h. Mais informações pelo telefone: (51) 3601-2633 ou pelo Whatsapp: (51) 99365-7498.