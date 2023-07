Servidores participam de Fórum sobre Educação

OSÓRIO – Entre os dias 20 e 21 de julho, a prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, realizou o Fórum Municipal de Educação. Iniciada em janeiro deste ano, a Formação Continuada contou com a participação de dezenas de servidores locais, incluindo auxiliares de Educação Infantil, secretários de escola, merendeiras e serventes, monitores, professores diretores e vice-diretores.

As atividades foram realizadas no Centro Universitário Cenecista (Unicnec), na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Osvaldo Amaral, na Câmara de Vereadores e no salão da Paróquia da Igreja Nossa Senhora da Conceição. Durante o Fórum, também houve a entrega dos certificados de conclusão de um curso realizado pelo Sebrae, o qual contou com a participação de diretores e vice-diretores das escolas municipais.

“Esse momento é uma etapa que traz retornos para os alunos. Prezamos pelo aprimoramento dos nossos profissionais, para que possam exercer o seu trabalho da melhor forma”, declarou a assessora pedagógica Angelita Rocha, ressaltando a importância da formação para o desenvolvimento do trabalho na Educação.