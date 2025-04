Servidores Municipais realizam manifestação

OSÓRIO – O ‘Pacotão da Desvalorização’ segue dando o que falar na cidade. Após participarem de uma reunião com o prefeito Romildo Bolzan Júnior na última quarta-feira (23), os servidores municipais se reuniram na sede do Sindicato (SSPMO) durante a noite de quinta (24). Na ocasião, foram definidos os próximos passos a serem realizados pela classe.

Carregando cartazes e faixas, os servidores realizaram um protesto na manhã de sábado (26). O ato reuniu dezenas de pessoas e ocorreu no Centro da cidade. Durante a manifestação, os trabalhadores exigiram reposição salarial. Além disso, o grupo voltou a expressar descontentamento contra os cinco Projetos de Lei (PLs) enviados pelo Executivo a Câmara de Vereadores, os quais impactam diretamente o funcionalismo público.

Uma Comissão composta por membros do Executivo, Legislativo, Sindicatos dos Servidores e representantes de todas as classes irá estudar os PLs antes deles irem para votação no Legislativo osoriense.

PROJETOS DE LEI

PL 045/2025 – Dispõe sobre a concessão de Auxílio-Alimentação aos servidores públicos do Poder Executivo e dá outras providências. Conforme o texto, o auxílio não será pago aos funcionários quando houver afastamento por atestado médico superior a três dias.

PLs 046 e 047/2025 – Altera o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal. Segundo o Projeto 046, a promoção de classe passará a contar a partir do estado probatório. Enquanto o 047, “revoga a paridade”, com intuito de tirar as vantagens que os trabalhadores trazem de outros serviços.

PLs 048 e 049/2025 – Dispõe sobre a extinção de cargos no Poder Executivo Municipal e dá outras providências. Talvez o mais polêmico dos Projetos, o texto extingue diversos cargos, incluindo os de: Guarda Municipal, Nutricionista, Pediatra, Psicólogo, Psiquiatra, Secretária de Escola, Servente, Veterinário, Vigilante, entre outros.

NOVO ATO

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Osório prevê um novo ato, marcado para a próxima segunda-feira (05/05). Conforme o SSPMO, a partir dessa data, serão realizadas manifestações coletivas diárias em frente aos locais de trabalho. A sugestão do Sindicato é de que os protestos não durem mais de cinco minutos, não afetando os serviços. Além disso, também foi sugerido que, nas instituições essenciais, como as de Saúde, seja mantido ao menos um funcionário no atendimento.

LEGENDA: Manifestantes percorreram as principais ruas do Centro da cidade ao longo da manhã de sábado (26).

CRÉDITO: Divulgação