Senador Paulo Paim destina R$ 4,5 milhões de emendas para municípios do Litoral Norte

Dentro de uma política de atenção as demandas do povo gaúcho, o senador Paulo Paim (PT) encaminhou emendas parlamentares para 121 municípios do RS. Ao todo, serão destinados R$ 60,5 milhões, sendo repassado R$ 500 mil para cada cidade.

Desse total, R$ 4,5 milhões serão encaminhados para municípios do Litoral Norte gaúcho, beneficiando nove cidades da região. O dinheiro será aplicado em duas áreas distintas. Caraá, Capivari do Sul, Dom Pedro de Alcântara, Mampituba e Maquiné aplicarão o valor em infraestrutura viária. Enquanto que Osório, Palmares do Sul, Terra de Areia e Três Forquilhas irão investir as emendas em projetos relacionados com o desenvolvimento sustentável.