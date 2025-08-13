Senac realizará palestras online em agosto

Profissionais e estudantes são convidados do Senac para uma jornada de aprendizado com webpalestras gratuitas pensadas para quem deseja conhecer mais sobre o mercado de trabalho. Especialistas conduzirão discussões sobre administração, contabilidade, design de interiores e logística. Todos os encontros são online, com certificado de participação enviado por e-mail em até 24 horas após a palestra. As inscrições podem ser feitas no site: www.sympla.com.br. Confira a programação:

House Flipping: Muito além de um projeto de revitalização, um projeto de rentabilidade – Imagine transformar um imóvel esquecido em uma oportunidade lucrativa? O House Flipping é exatamente isso: comprar, reformar e revender com estratégia e visão de mercado. E o Design de Interiores pode ser protagonista nesse processo. Na webpalestra, será abordado como o designer pode ir além da reforma estética e atuar como peça-chave em projetos de rentabilidade.

Palestrante: Gabriel Joner Gomes – Atua como tutor de Educação à Distância (EaD) no Técnico em Transações Imobiliárias do Senac. Ele possui uma vivência de mais de 10 anos no ramo imobiliário, sendo há três anos no mercado de Florianópolis (SC), onde vem desenvolvendo um trabalho focado no atendimento a investidores.

Data: 13/08

Horário: 19h

Persuasão e Oratória Corporativa: A Importância da Comunicação Eficaz no Ambiente Empresarial – Saber comunicar ideias com clareza, segurança e propósito é essencial para liderar, influenciar e conquistar a confiança das pessoas ao seu redor. Na webpalestra, será abordado sobre como a oratória e a persuasão corporativa podem transformar a comunicação, fortalecer a liderança e melhorar os resultados. Ideal para quem quer se destacar em apresentações, reuniões e negociações.

Palestrantes: Angela Candido – Formada em Ciências Contábeis, Administração de Empresas e Psicologia com especialização em Gestão de Pessoas e Pós-graduada em Docência do Ensino Superior, Docência para Educação profissional e Controladoria e Finanças (em curso), também atua como consultora em Planejamento e Desenvolvimento de Carreira. Já Gisele Vieira é graduada em Processos Gerenciais e em Letras, com especialização em Contabilidade e em Gestão de Pessoas. Também tem mestrado em Letras, com 12 anos de experiência na área financeira. Além disso, atua como docente há 10 anos.

Data: 14/08

Horário: 20h

Logística e a experiência do cliente – A experiência do cliente vai muito além do produto, pois começa na entrega. Em um cenário onde tecnologia e e-commerce avançam rápido, a logística se torna peça-chave para garantir satisfação e fidelidade. Na webpalestra, serão explorados temas como a agilidade e a qualidade nas operações logísticas impactam a percepção do consumidor e como aprimorar essa jornada pode ser um grande diferencial para o seu negócio.

Palestrante: Márcio Freitas – Bacharel em Administração de Empresas com ênfase em prestação de serviços e logística, tem pós-graduação em Relações Interorganizacionais e especialização em Metodologias para o Ensino Profissional.

Data: 26/08

Horário: 19h

Empreender com propósito: Negócios que transformam a sociedade – Empreender com propósito é muito mais do que buscar lucro, é transformar vidas, comunidades e o meio ambiente. Na webpalestra, será mostrado como negócios inovadores estão alinhando propósito, sustentabilidade e impacto social positivo.

Palestrantes: Mikaela Floriano – Pós-doutoranda em Administração (Unisinos), doutora em Administração (Unisinos) e mestra em Administração (Unipampa), é especialista em Docência da Educação Profissional e Tecnológica. Além disso, possui bacharelado em Administração (Unipampa) e também atua como professora e pesquisadora na área de marketing. Já Daniela Sperb é tutora no Senac EaD. Ela possui bacharelado em Administração de Empresas com ênfase em Gestão.

Data: 27/08

Horário: 20h

