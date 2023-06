Senac oferece curso de Inglês para idosos

OSÓRIO – Nunca é tarde para estudar um novo idioma e aprimorar os conhecimentos. Atento ao público adulto que sabe que o aprendizado não tem limite de idade, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) está com inscrições abertas para o curso Senac Communication for Seniors 1. As aulas iniciam no dia 1º de agosto e serão realizadas nas terças e quintas-feiras, das 19h às 20h e 30min.

Durante a carga horária de 54 horas, os alunos realizarão atividades práticas, tendo acesso a materiais didáticos. O objetivo do curso é preparar os estudantes para ler, falar, ouvir e escrever em inglês, além de poder utilizar o idioma em discussões, situações de viagens e no acesso à cultura.

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site: www.senacrs.com.br/cursos/senac-communication-for-seniors-1 ou comparecerem presencialmente na escola, que fica localizada na Avenida Getúlio Vargas, no 1.608, – Loja 1, no bairro Parque Real. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (51) 3663-3023 ou no Whatsapp: (51) 99381-5954.