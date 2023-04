Senac inscreve para cursos Técnicos EaD

Com o objetivo de oportunizar flexibilidade no aprendizado, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) Tramandaí está com inscrições abertas para cursos Técnicos na modalidade de Ensino à Distância (EaD). No total, são 12 opções nas áreas de Comércio, Design, Gestão, Meio Ambiente, Segurança, Tecnologia da Informação e a Especialização pós-técnica em Segurança do Trabalho em Meio Ambiente (veja lista completa de cursos no final da matéria).

Adequados às exigências do mundo profissional, os cursos técnicos estão focados em proporcionar rápida inserção no mercado de trabalho, além de garantirem flexibilidade para que o aluno estude onde e quando quiser. Para quem quer conhecer a metodologia de ensino, o Senac oferecerá para todos os inscritos até a próxima segunda-feira (3), acesso gratuito para entrarem da sala de aula virtual.

As matrículas vão até o dia 17 de abril e podem ser feitas pelo site do Senac EaD (www.ead.senac.br/cursos-tecnicos), onde também está disponível o conteúdo programático e a metodologia de ensino, além da política de descontos oferecida pela instituição. Os participantes terão a facilidade de realizar a sua matrícula pagando apenas R$ 99,00 (parcela de entrada) e dividir o restante do valor do curso conforme a sua escolha. Mais informações podem ser obtidas pelo Whatsapp do Senac Tramandaí: (51) 99369-8598.

CURSOS TÉCNICOS

Administração, Contabilidade, Desenvolvimento de Sistemas, Design de Interiores, Informática para Internet, Logística, Meio Ambiente, Qualidade, Recursos Humanos, Secretariado, Segurança do Trabalho e Transações Imobiliárias.

PÓS-TÉCNICO

Especialização Técnica em Segurança do Trabalho em Meio Ambiente.