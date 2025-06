Semana do Meio Ambiente se encerra no sábado

OSÓRIO – Teve início na segunda-feira (2), a Semana Municipal do Meio Ambiente. A abertura oficial ocorreu na Câmara de Vereadores e contou com a participação do vice-prefeito Ed Moraes, da secretária municipal de Meio Ambiente Lourdes Helena Goularte e do presidente do Legislativo osoriense Rossano Teixeira.

Após as falas das autoridades, o púbico presente pode acompanhar a palestra com o professor do Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos (Ceclimar), Enéas Ricardo Konzen. Na ocasião, o especialista falou sobre o uso popular, o conhecimento tradicional e valor ecológico de uma das plantas típicas do Litoral Norte gaúcho, o butiá.

Palestra com professor Enéas Ricardo Konzen (Ceclimar) abriu programação.

OUTRAS ATIVIDADES

A programação da Semana do Meio Ambiente no município seguiu com diversas atividades sendo realizadas paralelamente na Biblioteca Fernandes Bastos, no Largo dos Estudantes Sônia Chemale e também no Campus da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs).

Na terça (3), a equipe da Corsan realizou uma oficina sobre a reutilização do óleo usado de cozinha para fazer sabão. Já na quarta-feira (4), foi montado um estande sobre o programa Remediar, que alerta para o descarte correto de medicamentos vencidos. Além disso, também houve uma exposição de equipamentos utilizados pelos agentes Patrulha Ambiental (Patram) da Brigada Militar (BM). Todas as atividades foram realizadas no Largo dos Estudantes.

Organizada pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Territorial, a programação seguirá até sábado (7), quando haverá um passeio ciclístico. A concentração está marcada para às 8h e 30min, no Casarão da Escola Prudente. E, após o passeio haverá o plantio de árvores frutíferas na área da instituição. Para participar, você deve se inscrever no e-mail: Eduardo-ruppernthal@seduc.rs.gov.br.

Atividade com agentes da Patrulha Ambiental da Brigada Militar Patram movimentou o Largo dos Estudantes.

CRÉDITOS: PMO