Semana do Hip Hop seguirá até sexta-feira

OSÓRIO – Teve início no sábado (24), a Semana do Hip Hop. Integrantes do movimento hip-hop da cidade grafitaram parte da fachada do Centro Cultural José do Patrocínio. O local, sede da Biblioteca Oliveira Silveira e da Assessoria de Cultura, é de suma importância para a cultura Negra osoriense.

Realizada pelos artistas Caio Pacheco, Filipe Silva, Lucas Noronha, Mateus Pacheco e Tiago Martins, a imagem feminina com referências afro, chama a atenção de quem passa pelo local. O vice-prefeito Ed Moraes; o vereador Ricardo Bolzan; o secretário de Cultura, Alexandre Ramos; e a assessora de Cultura, Karol Schmitz, acompanharam a pintura, que foi finalizada após 14 horas de trabalho.

Autoridades do município acompanharam trabalho realizado pelos artistas osorienses.

PROGRAMAÇÃO

Na tarde de domingo (25), o Largo dos Estudantes Sônia Chemale foi palco de apresentações musicais comB-Boys e B-Girls. Além disso, houve Batalhas de MCs, as quais foram animadas por DJs. Mesmo com o mal tempo, o evento contou com a presença de um bom público.

Já a partir de segunda-feira (26), as Escolas Municipais começaram a receber oficinas sobre a Cultura do Hip-Hop, onde serão abordados temas como música e grafite. As atividades se estenderão por toda a semana, se encerrando na próxima sexta (30). Lembrando que toda a programação da Semana do Hip Hop é realizada pela prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude.

Batalhas de MCs agitou o Largo dos Estudantes durante a tarde de domingo (24).

CRÉDITOS: PMO