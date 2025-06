Semana do Brincar segue até sábado

OSÓRIO – Entre os dias 26 e 31 deste mês, acontecerá no município a Semana do Brincar. Durante o período, as Escolas da Rede Municipal vão realizar diferentes atividades, incluindo palestras, gincanas, entre outras. A iniciativa é realizada pela prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, e tem como objetivo valorizar a importância do brincar junto às crianças e suas famílias.

A abertura oficial ocorreu na tarde de segunda-feira (26), no Largo dos Estudantes Sônia Chemale. O evento contou com a apresentação do Coral das Crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Centro da Assistência Social da cidade, assim com uma oficina de pipas. Além disso, os alunos presentes tiveram a sua disposição a Brinquedoteca da Universidade Estadual do RS (Uergs).

Ainda na ocasião, o diretor do Fórum local, o juiz Juliano Breda realizou a entrega de bolas para a prática de diferentes modalidades esportivas, incluindo Basquete, Futsal e Vôlei. O material, que será repassado as Escolas locais, foi enviado pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris), tendo um investimento de 10 mil reais.

O ato contou com a presença de diversas autoridades, incluindo: o prefeito Romildo Bolzan Júnior; do vice-prefeito, Ed Moraes; dos secretários municipais Marcelo Reis (Educação) e Lourdes Helena Goularte (Meio Ambiente Gestão Territorial), do assessor de Esporte e Lazer, Henrique Luz; e do coordenador do Cidade das Crianças, o arquiteto e urbanista, Alencar Massulo.

Realizada no Largo dos Estudantes, abertura da Semana do Brincar contou com a presença de autoridades locais.

CRÉDITOS: PMO