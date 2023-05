Seletiva do Novo Garota RS acontecerá no sábado

OSÓRIO – O Ginásio A do Centro Esportivo Davi Fleck (Vila Olímpica) receberá no sábado (6), a seletiva do Concurso Garota Rio Grande do Sul 2023, o qual écoordenado por Débora Monteiro e conta com direção de Jaime Luís. Durante o evento, serão conhecidas as representantes do Litoral Norte que disputarão a grande final, no mês de dezembro, novamente no município, só que dessa vez na Lagoa do Marcelino.

A competição contará com representantes de diversas cidades da região, incluindo Capão da Canoa, Imbé, Maquiné, Morrinhos do Sul, Torres, Tramandaí, além dos balneários de Atlântida Sul (Osório) e Oásis (Tramandaí), e a localidade de Palmital (Osório). O início está marcado para às 14h. Lembrando que o evento acontece na Avenida Marcílio Dias, 850, no bairro Medianeira, e tem entrada gratuita para toda população.