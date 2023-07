Segurança é tema de reunião entre BM e prefeitura de Pinhal

O comandante do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM), o major Luiz César Lima dos Santos, esteve reunido na segunda-feira (26), com a prefeita de Balneário Pinhal, Márcia Tedesco. A reunião, que aconteceu de maneira online, também contou com a participação do delegado da Polícia Civil (PC) de Pinhal, Rodrigo Nunes; do representante do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), Venor Carlos Gomes; e dos secretários do município, Heron Oliveira (Administração) e Leandro Elias (Assuntos Institucionais).

Conforme o major Luiz César, o encontro serviu para tratar de ações conjuntas que serão realizadas pela Brigada Militar (BM) e outros órgãos de Segurança Pública, na cidade de Balneário Pinhal, em parceria com a prefeitura local. Ele ainda ressaltou que essas parcerias são fundamentais para o sucesso do trabalho: “Mantemos constante contato com os prefeitos e outras autoridades nos municípios porque a Brigada Militar trabalha de forma integrada para obter os melhores resultados em prol da segurança das comunidades”, afirmou o comandante do 8º BPM.