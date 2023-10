Segundo suspeito em envolvimento em homicídio é preso

A Polícia Civil (PC) prendeu o segundo suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido em Torres, na última quarta-feira (4). A vítima, que não teve a identidade divulgada, teria falecido após entrar em uma briga com o sobrinho, o qual acabou sendo preso em flagrante.

Conforme o delegado Marcos Vinicius Muniz Veloso, responsável pelo caso, após a prisão, o pai do preso e irmão do morto, teria ido à Delegacia, onde confessou que teria atacado a vítima com golpes de faca, ferimentos que teriam ocasionado o óbito. Já o sobrinho da vítima, segundo Marcos Vinicius, teria dado chutes e socos no tio. Ainda segundo o delegado, os dois homens seguirão presos enquanto continuarem as investigações.